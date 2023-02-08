0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:27

Новичок «Факела» Брахими пропустит около месяца из-за перелома таранной кости

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в комментарии для «СЭ» сообщил срок восстановления новичка клуба Мохамеда Брахими после перелома таранной кости в контрольном матче с «Торпедо» (1:1).

«Срок восстановления Брахими около месяца», — сказал Котов «СЭ».

24-летний Брахими в текущем сезоне сделал 6 результативных передач в 19 матчах за «Ботев» во всех турнирах. Игрок также выступал за болгарские «Царско Село», «Нефтохимик», «Пирин».

«Факел» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 17 матчах.

РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» выиграть у «Колорадо» в матче НХЛ
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
Число жертв землетрясений в Турции выросло до 9057
Карл III принял Зеленского в Букингемском дворце
В театре «Современник» отменили спектакль с Ахеджаковой
Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о стягивании ВСУ резервов для контратаки
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Валерий Непомнящий: «Дзюба нужен чемпионату России. Он еще способен на многое»
Актер Баринов назвал главную причину проблем московского «Локомотива»
Источник: заработок Дзюбы в «Локомотиве» составит более 4 миллионов рублей в месяц
Агент Дзюбы может получить от московского «Локомотива» более 7 миллионов рублей
Мигел Данни: «Знаю, у Дзюбы есть потенциал, чтобы вернуться к игре на высоком уровне»
Губерниев — о возможном переходе Дзюбы и Смольникова в «Локомотив»: «Это отличный повод доказать, чего они стоят»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Матюнин опроверг новость о применении фармацевтических препаратов для дачи показаний на полиграфе

Валерий Непомнящий: «Дзюба нужен чемпионату России. Он еще способен на многое»