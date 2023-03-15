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Новичок «Факела» Рабеи рассказал, как выступал за сборную Франции по мини-футболу

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Полузащитник «Факела» Реда Рабеи объяснил, почему вернулся в большой футбол из мини-футбола.

«Друг был связан с мини-футболом и предложил мне тоже попробовать. У меня был до этого кое-какой опыт. В своем родном городе Рубе я играл с друзьями за местную команду.

Проблем не было. У меня хорошо шли дела, забил около 40 голов, был лучшим бомбардиром чемпионата. После этого меня пригласили в сборную Франции по мини-футболу. Играл за сборную в официальных матчах, отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы. Получилось забить примерно 20 голов.

Я всю жизнь играл и занимался большим футболом, поэтому всегда хотел вернуться на поле. И это получилось благодаря мини-футболу. Реально, игры и тренировки в зале мне очень помогли», – цитирует Рабеи «Евро-Футбол.Ру».

28-летний француз перебрался в «Факел» в феврале этого года на правах аренды из болгарского «Ботева». Он провел за воронежцев два матча в РПЛ, отметившись дебютным голом в ворота «Спартака» (2:3) в матче 19-го тура РПЛ.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005048047_novichok_fakela_rabei_posle_mini-futbola_klassicheskie_vorota_nastolko_bolshie_chto_pri_probitii_penalti_net_nikakogo_straha
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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