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Сегодня, 13:49

Новичок «Краснодара» Кади заявил, что будет учить русский язык с женой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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26-летний бразильский новичок «Краснодара» Кади Боржес признался, что в команде больше общается с латиноамериканскими игроками, но заявил о намерении выучить русский язык вместе с супругой.

«Общаюсь с латиноамериканцами. Мы говорим на одном языке, хорошо знаем менталитет друг друга. С Кайо быстро нашли общий язык, ведь мы оба из Бразилии. Русский язык почти не знаю, поэтому пока меньше общаюсь с россиянами. Да, я уже знаком с русским языком, потому что тренер в «Карабахе» говорил на нем. Многие игроки там тоже говорили на русском, так что ваша речь мне знакома. Правда, в Азербайджане я сделал упор на изучении английского, тренер говорил и на нем. Но планирую изучать русский, как только жена переедет ко мне в Россию. Это для меня очень важно, будем вместе с ней заниматься с преподавателем. Сейчас могу сказать несколько слов: «Хорошо, спасибо, вперед, назад, спасибо, пожалуйста». Неплохо понимаю, но говорить еще сложно», — приводит слова Кади Metaratings.ru.

Кади перешел в «Краснодар» из «Карабаха» в январе 2023 года за 2 миллиона евро по версии Transfermarkt. За азербайджанскую команду бразилец провел 75 матчей, отметившись 28 голами и 28 результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/novichok-krasnodara-kadi-neplokho-ponimayu-russkii-no-govorit-eshyo-slozhno-budu-uchit-yazyk-vmeste-s-zhenoi-230134/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кади Боржес
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