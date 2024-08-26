Новичок «Крыльев» Ороз — о самарском пиве: «После победы можно попробовать»

Защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз, посетивший победный матч 6-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:1) поделился первыми впечатлениями от пребывания в Самаре.

— В Самаре еще много не видел, — приводит слова Ороза «РБ Спорт». — Пока положительные эмоции. Будет что посмотреть в следующие дни. Чувствуется, что болельщикам команда небезразлична и они достаточно эмоциональны.

— «Крылья Советов» похожи на какую-то из команд чемпионата Нидерландов, где вы выступали?

— Видно, что команда пытается много владеть мячом, играть в современный футбол. Все хорошо понимают друг друга на поле.

— Планируете учить русский?

— Раз приехал играть в Россию, планирую учить русский. Знаю хорватский, эти два языка похожи, надеюсь, найду общие слова.

— Самарское пиво считается одним из лучших в России. Планируете продегустировать?

— После победы можно попробовать.

23-летний хорват перешел в «Крылья Советов» 24 августа из голландского «Витесса». Контракт рассчитан до конца июня 2027 года.