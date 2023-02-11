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Сегодня, 19:05

Новичок «Крыльев Советов» Писарский рассказал, почему считает Осинькина топ-тренером

Алина Савинова
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Форвард «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился впечатлениями от работы с главным тренером самарского клуба Игорем Осинькиным.

«Это сильный специалист. Топ-тренер, который уделяет много времени мелочам. Во многих командах на какие-то детали могут не обращать внимание, а Игорь Витальевич внимательно следит за всем. Например, он следит, чтобы игроки отдавали партнёрам мяч в правильную ногу, чтобы игрок делал меньше касаний. На таких деталях мы останавливаемся, он постоянно подсказывает. С ним интересно работать. Для него важны мелочи, потому что из мелких фрагментов вырастают большие. Мы начинаем с самого элементарного, что учат в школах. Ему важно отрабатывать даже самые базовые вещи», — приводит Metaratings.ru слова Писарского.

В декабре Писарский перешел из «Оренбурга» в «Крылья Советов». Соглашение футболиста с новым клубом рассчитано на три с половиной года.

Самарский клуб идет на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/novichok-krylev-pisarskii-schitaet-osinkina-top-trenerom-226782/
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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