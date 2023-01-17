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Писарский — об адаптации в «Крыльях»: «Пока я скован»

Писарский рассказал, как проходит адаптация в самарской команде
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Владимир Писарский (Сычевой).
Фото ФК «Крылья Советов»
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Новичок «Крыльев» Владимир Писарский (Сычевой) рассказал, как проходит адаптация в самарской команде.

— Как проходит ваша адаптация в «Крыльях»?

— Руководство клуба, тренерский штаб, партнеры по команде меня тепло приняли. Поддерживают как на тренировках, так и за пределами поля.

Если честно, пока я еще скованно себя чувствую, много ошибаюсь на тренировках, не показываю того, что умею. Ничего с этим не могу поделать. Но я это уже проходил в том же «Оренбурге», поэтому спокоен. Всему свое время.

— Как переносите нагрузки?

— Нравится, что на тренировках много игровых упражнений, в основном работаем с мячом. В целом мне по душе тот футбол, который ставит Игорь Витальевич (Осинькин. — Прим. «СЭ). Думаю, и болельщики получают от игры самарцев удовольствие. Что касается нагрузок, то мне сейчас, может быть, чуть сложнее, чем остальным.

— Почему?

— У меня не получилось толком подвести себя к сборам, так как половину отпуска я, увы, проболел. Потом мне надо было прилететь из Крыма в Москву, затем в Самару, в Оренбург. Из Оренбурга — обратно в Крым. В итоге потратил много дней на перелеты и не успел хорошо подготовиться к сбору. Но ничего страшного. Времени еще предостаточно — точно успею набрать форму.

Полное интервью Владимира Писарского «СЭ» здесь

Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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