Новичок «Локомотива» Конти объяснил, почему решил перейти в российский клуб

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Новичок «Локомотива», аргентинский защитник Херман Конти рассказал, что думает о своем переходе в московский клуб.
— Долго ли думал над переходом? Что стало решающим фактором, чтобы перейти сюда?
— Прежде всего, главным фактором для меня было снова попробовать себя в европейском чемпионате. Это вызов самому себе. По сравнению с этим в Аргентине было не так интересно. Много не раздумывал над тем, чтобы сюда приехать.
— Что слышал о «Локомотиве»?
— Знаю, что это очень большой клуб, известный, всегда на первых ролях в российском чемпионате. Понятно, что «Локомотив» сейчас переживает непростой период, но и об этом тоже в курсе. Будем вместе стараться выходить из этой ситуации и подниматься вверх, — цитирует Конти пресс-служба «Локомотива».
«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.
Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования