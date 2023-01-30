Новичок «Локомотива» Конти прибыл на сборы клуба в ОАЭ

Новичок «Локомотива», защитник Херман Конти поприветствовал болельщиков команды и сообщил, что прибыл на сборы железнодорожников.

«Всем привет! Это Херман Конти. Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело. Всех обнимаю и спасибо за теплый прием!» — сказал футболист в ролике, опубликованном в официальном Telegram-канале железнодорожников.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти сегодня, 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.

Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.