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Сегодня, 09:29

Новичок «Локомотива» Конти прибыл на сборы клуба в ОАЭ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новичок «Локомотива», защитник Херман Конти поприветствовал болельщиков команды и сообщил, что прибыл на сборы железнодорожников.

«Всем привет! Это Херман Конти. Я прибыл на сборы к команде, готов внести свой вклад в общее дело. Всех обнимаю и спасибо за теплый прием!» — сказал футболист в ролике, опубликованном в официальном Telegram-канале железнодорожников.

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти сегодня, 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.

Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.

Херман Конти (в&nbsp;центре в&nbsp;белом) и&nbsp;Руй Витория (в&nbsp;красной футболке). Был резервистом у Руя Витории, мог перейти в «Зенит», а теперь едет в «Локомотив». Кто такой Херман Конти

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ФК Локомотив (Москва)
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