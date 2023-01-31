Новичок «Локомотива» Конти рассказал о своем футбольном прозвище

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Новичок «Локомотива» Херман Конти рассказал о том, какое у него есть футбольное прозвище. Он также заявил, что пока не знаком с российской кухней и что свободное время любит проводить с семьей.
— Как провел последние недели, учитывая, что у нас недавно начался первый сбор? Как поддерживал форму?
— В прошлом году у нас закончился чемпионат. После этого мы ещё две недели потренировались, затем был отпуск. 31 декабря у меня заканчивался контракт, за две недели до этого я работал с тренером по физподготовке в режиме онлайн. Он мне присылал задания, тренировки, всю эту работу я выполнял. А с 1 января уже занимался самостоятельно.
— Есть ли у тебя какое-то футбольное прозвище?
— Да, Худой, — цитирует Конти пресс-служба «Локомотива».
«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.
Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования