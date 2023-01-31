Новичок «Локомотива» Конти рассказал о своем футбольном прозвище

Новичок «Локомотива» Херман Конти рассказал о том, какое у него есть футбольное прозвище. Он также заявил, что пока не знаком с российской кухней и что свободное время любит проводить с семьей.

— Как провел последние недели, учитывая, что у нас недавно начался первый сбор? Как поддерживал форму?

— В прошлом году у нас закончился чемпионат. После этого мы ещё две недели потренировались, затем был отпуск. 31 декабря у меня заканчивался контракт, за две недели до этого я работал с тренером по физподготовке в режиме онлайн. Он мне присылал задания, тренировки, всю эту работу я выполнял. А с 1 января уже занимался самостоятельно.

— Есть ли у тебя какое-то футбольное прозвище?

— Да, Худой, — цитирует Конти пресс-служба «Локомотива».

«Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним Конти 30 января. Соглашение с защитником рассчитано на 2,5 года.

Футболист будет выступать за московскую команду под 30-м номером.