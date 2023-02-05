Новичок «Локомотива» Конти заявил, что стал бы голосовать за Месси на выборах президента Аргентины

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Защитник «Локомотива» Херман Конти заявил, что поддержал бы аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в случае выдвижения его кандидатуры в президенты Аргентины.
— В Аргентине динамичная ситуация внутри страны. Если Месси будет баллотироваться в президенты, отдашь ему свой голос?
— Конечно, — цитирует Конти Sport24.
35-летний Месси является победителем Олимпийских игр в Пекине, чемпионом мира, обладателем Кубка Америки и победителем Финалиссимы в составе сборной Аргентины.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования