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Сегодня, 18:24

Глушенков о критике после перехода в «Локомотив»: «Хейтеры всегда есть и будут»

Глушенков ответил критикам его перехода в «Локомотив»
Руслан Минаев
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Новичок «Локомотива» Максим Глушенков на своей странице в соцсети высказался о хейтерах. Под постом, где форвард говорит об уходе из «Крыльев Советов» болельщики в комментариях желали удачи футболисту, но было и много негатива.

«Братик, что-то хейтеров многовато», — подметил защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков.

В ответ на сообщение Горшкова Глушенков написал: «[Хейтеры] всегда есть и будут».

Переписка Максима Глушенкова и Юрия Горшкова.
Переписка Максима Глушенкова и Юрия Горшкова.

Глушенков подписал с «Локомотивом» контракт на 4 гола, сообщает пресс-служба железнодорожников. 23-летний форвард будет выступать под номером 15.

Всего за «Крылья» он провел 60 матчей, забил 16 голов и сделал 8 результативных передач.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
Юрий Горшков
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