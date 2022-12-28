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Сегодня, 17:51

Пиняев о переходе в «Локо»: «Эти полтора года в Самаре останутся одними из самых теплых времен»

Пиняев попрощался с болельщиками «Крыльев Советов»
Руслан Минаев
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Новичок «Локомотива» Сергей Пиняев поблагодарил болельщиков «Крыльев Советов».

18-летний хавбек подписал с железнодорожниками контракт на 4 года.

«Слов будет мало, чтобы описать мою благодарность Самаре, КС и фанатам, за то, что на протяжении всего моего нахождения в клубе, в ситуациях, когда я не так много играл и не приносил большой пользы фанаты меня всегда поддерживали и верили в меня, эти полтора года навсегда останутся одними из самых теплых времен», — написал игрок на своей странице в соцсети.

Пиняев перешел в «Крылья» летом 2021 года. За это время в команде он провел 45 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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