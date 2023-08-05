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Сегодня, 17:47

Зе Турбо: «Переход в «Пари НН» — шаг вперед для меня. Тренер хотел видеть меня здесь»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Новичок «Пари НН» Жозе Коррейя, более известный как Зе Турбо, прокомментировал свой переход в российский клуб.

«Я рад, что перешел в такой клуб, как «Пари НН». Партнеры здорово встретили меня, сейчас мне нужно адаптироваться к новым требованиям. Считаю, что переход в эту команду — шаг вперед для меня. Тренер хотел видеть меня здесь, а это главное», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

В «Пари НН» нападающий будет выступать под девятым номером. Контракт нападающего рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: РБ Спорт
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