Новичок «Ростова» Ханкич отметил, что смотрел нарезки игры Карпина в интернете

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Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич рассказал, что думает о главном тренере команды Валерии Карпине.
«Я знал, что Карпин считается легендой в Испании, что у него за плечами под 400 матчей в Ла Лиге. Видел некоторые нарезки в YouTube. Первые впечатления — он настоящий джентльмен, он здесь большой босс, все здесь его безмерно уважают. Я честно горжусь тем, что у меня такой тренер. Шутки? Пока он надо мной не шутил, во время предсезонки очень жесткие тренировки, сейчас не до смеха», — цитирует Ханкича «РБ Спорт».
Ханкич перешел в «Ростов» из болгарского «Ботева» этим летом за 100 тысяч евро. Контракт игрока с командой рассчитан до 30 июня 2026 года.