Новичок «Ростова» Ханкич отметил, что смотрел нарезки игры Карпина в интернете

Вратарь «Ростова» Хидает Ханкич рассказал, что думает о главном тренере команды Валерии Карпине.

«Я знал, что Карпин считается легендой в Испании, что у него за плечами под 400 матчей в Ла Лиге. Видел некоторые нарезки в YouTube. Первые впечатления — он настоящий джентльмен, он здесь большой босс, все здесь его безмерно уважают. Я честно горжусь тем, что у меня такой тренер. Шутки? Пока он надо мной не шутил, во время предсезонки очень жесткие тренировки, сейчас не до смеха», — цитирует Ханкича «РБ Спорт».