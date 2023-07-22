Новичок «Рубина» Уве оценил уровень РПЛ

Полузащитник «Рубина» Угочукву Уве высказался об уровне РПЛ

— Спасибо большое за поздравления, — сказал Уве. - Уровень РПЛ — хороший. Выше той лиги, в которой я играл до этого. Я надеюсь и верю, что скоро адаптируюсь к РПЛ.

— Как вам сегодняшний соперник?

— Очень хорошая и сильная команда, у которой есть скоростные игроки. Но это футбол, поэтому это не имеет значения.

— «Локомотив» вас придавил в первой тайме, но вам удалось справиться. Как смогли переломить ход встречи во втором тайме?

— Для меня было абсолютно неудивительно, я верю в свою команду и партнеров.

— На что может рассчитывать «Рубин» в этом сезоне? Можно рассчитывать на чемпионство?

— Я думаю, что по этой игре можно сказать, что «Рубин» может закончить чемпионат на хорошей для себя позиции.

Полузащитник сборной Армении перебрался в «Рубин» в летнее трансферное окно из «Урарту». Он дебютировал за казанцев в матче первого тура против «Локомотива» (2:2).