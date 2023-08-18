Игрок «Сочи» Агбалака: «Постоянно слышу русский мат на играх и тренировках. Но стараюсь не запоминать эти слова»

Новичок «Сочи» Соломон Агбалака рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

«С первого дня в России начал учить русский язык. Могу сказать, что пока безумно сложно, но знаю уже базовые слова. Русский мат? Постоянно слышу его на тренировках и в играх, но стараюсь не запоминать плохие слова. Ни одного толком и не запомнил, но материться не хочу, ха-ха!» — цитирует футболиста Sport24.

В начале августа 19-летний защитник перешел в «Сочи» из нигерийского «Брод Сити» на правах аренды.

На данный момент сочинская команда располагается на 11-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка за 4 тура.