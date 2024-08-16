Абена выбрал 14-й номер в «Спартаке», под ним играл Джикия

Защитник «Спартака» Миенти Абена выбрал 14-й номер, под которым ранее выступал бывший капитан красно-белых Георгий Джикия.

«Моя первая мысль о номере — взять его в честь брата. Я спросил про 12-й номер, в честь моего дня рождения, и 14-й — это дата рождения моего брата. Когда определился, то узнал от вас (обращается к клубному телевидению «Спартака» — Прим. «СЭ»), что экс-капитан «Спартака» играл под 14-м номером. Это совпадение. Но я рад, играть под этим номером, это честь для меня», — сказал Абена в интервью клубной пресс-службе.

16 августа «Спартак» и Абена подписали двухлетний контракт. В прошлом сезоне 29-летний суринамец сыграл 26 матчей во всех турнирах за «Ференцварош», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.