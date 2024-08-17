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Сегодня, 14:55

Новичок «Спартака» Абена обратился к болельщикам команды

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Миенти Абена обратился к болельщикам красно-белых.

«Спартак» объявил о переходе Абены 16 августа. 29-летний суринамец подписал контракт до 2026 года.

«Привет, фанаты «Спартака». Меня зовут Миенти Абена. Я на домашнем стадионе. Я очень хочу играть за «Спартак»! Надеюсь, увидеть вас уже скоро. До встречи!» — сказал Абена в видео, которое опубликовала пресс-служба красно-белых.

В прошлом сезоне Абена сыграл 26 матчей за «Ференцварош» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Миенти Абена
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