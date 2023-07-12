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Сегодня, 11:02

Бонгонда: «Думаю, все в мире знают «Спартак». Рад перейти в клуб с такой историей»

Иван Торопцев
Корреспондент
Тео Бонгонда.
Фото ФК «Спартак»
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Новичок «Спартака», вингер Тео Бонгонда прокомментировал переход в московский клуб.

«Я думаю, все в мире знают «Спартак». Я очень рад перейти в клуб с такой историей, с нетерпением жду начала карьеры в клубе. Впервые узнал об интересе «Спартака», когда был в сборной. Агент позвонил мне и рассказал об этой возможности, я сразу же ответил: «Да». Я люблю «Кадис», этот клуб был для меня как семья. Было непросто, но я принял решение, и я счастлив.
Я фанат манги и аниме, смотрю практически каждый день. Одно из моих празднований — жест из аниме, которое мне очень нравится, «Атака Титанов». Иногда я меняю празднование, но этот жест мне нравится больше всего. Иногда я беру новые жесты из аниме, которые мне нравятся. Вижу жест и сразу думаю, как покажу его после гола. Я помешан на аниме, говорю вам. Кому-то нравится книги, которые я, кстати, тоже читаю, но я предпочитаю аниме», — сказал в интервью клубной пресс-службе Бонгонда.

«Спартак» объявил о переходе Бонгонда из испанского «Кадиса» в среду, 12 июля. 27-летний футболист из ДР Конго подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.

Бонгонда будет выступать за красно-белых под 77-м номером.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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