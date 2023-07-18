18 июля, 23:27
Новичок «Спартака» Тео Бонгонда после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0) рассказал о своих сильных сторонах. Футболист вышел на замену на 64-й минуте.
— У вас была возможность забить гол сегодня. Расскажите про этот момент.
— Мы все это видели. Я сместился, вошел в штрафную, пробил. Но защитник помешал.
— Сколько голов хотите забить?
— Эту цифру я оставлю при себе.
— Какой ваш коронный игровой прием? Чем вы особенны для российского чемпионата?
— Моя сильная сторона — игра один в один. Могу обыграть кого-то персонально. В Европе я развивал этот скилл. Я думаю, он поможет «Спартаку».
— Успели посмотреть Москву?
— Кое-что посмотрел.
«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда в среду, 12 июля. 27-летний конголезец подписал контракт с клубом до конца июня 2026 года.