Мангаш: «Что знаю об истории «Спартака»? Это название говорит само за себя»

Новичок «Спартака» Рикарду Мангаш в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об истории московского клуба.

10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года.

«Я проходил много медицинских тестов, поэтому еще не успел посмотреть на город. Что знаю об истории красно-белых? «Спартак» самый большой клуб в России. Это название уже говорит само за себя», — сказал Мангаш «СЭ».

Защитник является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию Гимарайнш», в составе которой провел 38 матчей, забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.