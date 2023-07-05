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Новичок «Зенита» Александр Коваленко на своей презентации рассказал о первых днях в команде.
— Кого считаете прямым конкурентом на своей позиции?
— Наверное, тех, кто играет в середине поля: Клаудиньо, Ду Кейроса, Барриоса, Васильева, Козлова и других молодых ребят. Тут очень высокая конкуренция, футболисты сильные, поэтому легко точно не будет.
— Какие впечатления от дебюта за «Зенит» в матче с «Црвеной Звездой»?
— Самые положительные. Чувствовал себя так себе, потряхивало знатно, потому что два месяца не играл. Я как будто заново вернулся в футбол. Спасибо большое болельщикам, что пришли поддержать нас. Конечно, я переживал. Если человек не переживает, он не человек. Рад был дебютировать за такой клуб, всегда приятно выйти на поле. Задача — как можно чаще появляться на газоне.
30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко. Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.
Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе сочинской команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.