Коваленко — о своих конкурентах в «Зените»: «Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Васильев, Козлов и другие молодые ребята»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко на своей презентации рассказал о первых днях в команде.

— Кого считаете прямым конкурентом на своей позиции?

— Наверное, тех, кто играет в середине поля: Клаудиньо, Ду Кейроса, Барриоса, Васильева, Козлова и других молодых ребят. Тут очень высокая конкуренция, футболисты сильные, поэтому легко точно не будет.

— Какие впечатления от дебюта за «Зенит» в матче с «Црвеной Звездой»?

— Самые положительные. Чувствовал себя так себе, потряхивало знатно, потому что два месяца не играл. Я как будто заново вернулся в футбол. Спасибо большое болельщикам, что пришли поддержать нас. Конечно, я переживал. Если человек не переживает, он не человек. Рад был дебютировать за такой клуб, всегда приятно выйти на поле. Задача — как можно чаще появляться на газоне.

30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко. Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.

Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе сочинской команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.