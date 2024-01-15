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Сегодня, 12:00

Новичок «Зенита» Артур обратился к болельщикам клуба

Виктория Кравченко
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Новичок «Зенита» Артур Гимарайнс поприветствовал болельщиков команды и пообещал, что будет выкладываться на поле на 100 процентов.

«Всем привет! Я с нетерпением жду знакомства и встречи с вами на нашем стадионе! Хочу скорее почувствовать, что это такое — выступать за «Зенит», увидеть «Газпром Арену». И я уверен, вы никогда не будете чувствовать в моей игре нехватки самоотдачи и желания выложиться на все 100. Обещаю, что буду делать все, чтобы радовать вас и радоваться вместе с вами. Спасибо, пока!» — цитирует игрока официальный сайт «Зенита».

«Зенит» объявил о переходе 25-летнего бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро.

В 2023 году футболист стал в составе бывшей команды чемпионом Бразилии. Он забил 10 мячей и сделал 2 голевые передачи в 43 матчах во всех турнирах.

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ. Команда Сергея Семака становилась чемпионом в пяти последних сезонах подряд.

ФК Зенит
Артур (Зенит)
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