Новичок «Зенита» Ду Кейрос: «Мне сказали, что «Спартак» — наш главный соперник. С нетерпением жду матча с ним»

Новичок «Зенита», полузащитник Ду Кейрос рассказал о своих знаниях об РПЛ.

— Вам уже успели рассказать, кто главный соперник «Зенита» в России?

— «Спартак». Мне сказали, что игры с ним — это самое принципиальное противостояние для «Зенита» в России. Я с нетерпением жду, когда представится возможность испытать это самому.

— Что еще вы знаете о российском футболе и РПЛ. Чем он отличается от бразильского чемпионата?

— У меня пока было не так много поводов подробно обсудить футбол в России. Я думаю, что все эти разговоры впереди. Но по личным наблюдениям РПЛ — более силовая лига, здесь игроки физически крепче, и борьба на поле жестче. При этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр, и, как мне кажется, здесь команды тактически лучше подготовлены, потому что у них больше времени на отработку каких-то нюансов. С интересом жду дебюта!

Ранее Ду Кейрос объяснил, чье мнение стало для него решающим при переходе в «Зенит».