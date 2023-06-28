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Сегодня, 14:41

Новичок «Зенита» Ду Кейрос: «Мне сказали, что «Спартак» — наш главный соперник. С нетерпением жду матча с ним»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Новичок «Зенита», полузащитник Ду Кейрос рассказал о своих знаниях об РПЛ.

— Вам уже успели рассказать, кто главный соперник «Зенита» в России?

— «Спартак». Мне сказали, что игры с ним — это самое принципиальное противостояние для «Зенита» в России. Я с нетерпением жду, когда представится возможность испытать это самому.

— Что еще вы знаете о российском футболе и РПЛ. Чем он отличается от бразильского чемпионата?

— У меня пока было не так много поводов подробно обсудить футбол в России. Я думаю, что все эти разговоры впереди. Но по личным наблюдениям РПЛ — более силовая лига, здесь игроки физически крепче, и борьба на поле жестче. При этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр, и, как мне кажется, здесь команды тактически лучше подготовлены, потому что у них больше времени на отработку каких-то нюансов. С интересом жду дебюта!

Ранее Ду Кейрос объяснил, чье мнение стало для него решающим при переходе в «Зенит».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ду Кейрос
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