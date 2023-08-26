Новичок «Зенита» Эракович: «Надеюсь провести в Санкт-Петербурге много лет»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в новой команде.

— Изоляция России от еврокубков не останавливала тебя при переходе? «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов, там ты был бы на виду.

— Я был уверен в своем выборе, и как только получил предложение от «Зенита», сразу решил перейти сюда. Я хотел попробовать себя в более сильной лиге и уверен, что это было верное решение.

— Не боишься, что переход в Россию по этой причине снизит вероятность твоего трансфера в Европу?

— «Зенит» — большой клуб. Он всегда на слуху в Центральной Европе даже в сегодняшних условиях, поэтому я об этом не думал. Плюс я только приехал в Россию. Пока не вижу смысла размышлять о далеком будущем, потому что надеюсь провести в Санкт-Петербурге много лет. Сейчас я полностью сконцентрирован на «Зените».

— Есть ли у тебя личная цель на сезон?

— Самое главное — хорошо играть: чтобы я был доволен своими действиями и приносил команде пользу. И, конечно, командные цели всегда важнее: мы намерены защитить чемпионский титул в этом сезоне.