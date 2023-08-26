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Сегодня, 10:45

Эракович — о руке в матче с «Факелом»: «Сначала думал, что будет пенальти»

Гоша Чернов
Корреспондент
Страхиня Эракович.
Фото ФК «Зенит»
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Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал об эпизоде конце игры 4-го тура РПЛ против «Факела», когда за его игру рукой в собственной штрафной могли назначить 11-метровый удар.

— Если бы тебя попросили составить резюме, какие качества ты бы назвал своими главными плюсами?

— Вообще это работа вас, журналистов, но, мне кажется, я хорошо играю один в один, а также обладаю неплохой скоростью для центрального защитника.

— А длинный пас? В матче с «Факелом» ты исполнил прекрасную передачу из глубины, в результате которой «Зенит» забил гол.

— Это одна из тех задач, которые перед нами ставят тренеры — не только я, но и другие футболисты отрабатывают длинные передачи. Вообще перед нами ставят много разных задач, которые я не буду озвучивать во время интервью. Но отмечу, что тренерский штаб в «Зените» — сильный и профессиональный.

— В конце матча с «Факелом» был момент, когда мяч попал тебе в руку в штрафной, и все на стадионе думали, что сейчас будет назначен пенальти. А ты?

— Я тоже сначала думал, что будет пенальти, но один из моих одноклубников сказал, что перед этим эпизодом был фол в атаке. И уже позже я сам убедился в этом на видео — игрок соперника нарушил правила, так что судья принял верное решение.

Страхиня Эракович в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. «Не знаю ни одного серба, который бы не любил Россию». Сравнения с Видичем, «Спартак»: интервью Эраковича

Футбол
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Страхиня Эракович
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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