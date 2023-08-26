Эракович — о руке в матче с «Факелом»: «Сначала думал, что будет пенальти»

Защитник «Зенита» Страхиня Эракович в интервью «СЭ» рассказал об эпизоде конце игры 4-го тура РПЛ против «Факела», когда за его игру рукой в собственной штрафной могли назначить 11-метровый удар.

— Если бы тебя попросили составить резюме, какие качества ты бы назвал своими главными плюсами?

— Вообще это работа вас, журналистов, но, мне кажется, я хорошо играю один в один, а также обладаю неплохой скоростью для центрального защитника.

— А длинный пас? В матче с «Факелом» ты исполнил прекрасную передачу из глубины, в результате которой «Зенит» забил гол.

— Это одна из тех задач, которые перед нами ставят тренеры — не только я, но и другие футболисты отрабатывают длинные передачи. Вообще перед нами ставят много разных задач, которые я не буду озвучивать во время интервью. Но отмечу, что тренерский штаб в «Зените» — сильный и профессиональный.

— В конце матча с «Факелом» был момент, когда мяч попал тебе в руку в штрафной, и все на стадионе думали, что сейчас будет назначен пенальти. А ты?

— Я тоже сначала думал, что будет пенальти, но один из моих одноклубников сказал, что перед этим эпизодом был фол в атаке. И уже позже я сам убедился в этом на видео — игрок соперника нарушил правила, так что судья принял верное решение.