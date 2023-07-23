Новичок «Зенита» Эракович трогательно попрощался с «Црвеной Звездой»

Новичок «Зенита», защитник Страхиня Эракович опубликовал прощальное письмо, посвященное его предыдущему клубу — «Црвене Звезде».

22-летний серб — воспитанник клуба из Белграда.

«Я провел столько лет в этой команде, отдал ей все, жил ей. Я всегда буду с вами, мое сердце навсегда с клубом. Спустя 13 лет я покидаю команду, в которой я вырос во всех смыслах. Хочу поблагодарить всех сотрудников, всех тренеров, и, конечно же, одноклубников. Все мои детские мечты сбылись. Удачи, «Црвена Звезда», я знаю, что мы вместе будем ждать новых успехов», — написал Эракович в соцсетях.

«Зенит» объявил о переходе Эраковича в воскресенье, 23 июля. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1».