Новичок «Зенита» Глушенков рассказал о целях на сезон-2024/25

Новичок «Зенита» Максим Глушенков рассказал о целях на сезон-2024/25. О трансфере игрока из «Локомотива» стало известно сегодня, 20 июня.

— Первая цель — закрепиться в составе и показать свой футбол, в который я умею играть.

— Что насчет самой большой футбольной мечты?

— Выигрывать трофеи, это даже не обсуждается.

— Сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем петербургским болельщикам. Вам слово!

— Дорогие болельщики «Зенита», можете меня поддержать в первое время? Прошу вашей поддержки! — цитирует Глушенкова пресс-служба «Зенита».

Полузащитник выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.

24-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».