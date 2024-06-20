Новичок «Зенита» Глушенков рассказал о целях на сезон-2024/25

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Новичок «Зенита» Максим Глушенков рассказал о целях на сезон-2024/25. О трансфере игрока из «Локомотива» стало известно сегодня, 20 июня.
— Первая цель — закрепиться в составе и показать свой футбол, в который я умею играть.
— Что насчет самой большой футбольной мечты?
— Выигрывать трофеи, это даже не обсуждается.
— Сейчас у вас есть возможность обратиться ко всем петербургским болельщикам. Вам слово!
— Дорогие болельщики «Зенита», можете меня поддержать в первое время? Прошу вашей поддержки! — цитирует Глушенкова пресс-служба «Зенита».
Полузащитник выступал за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел за «Локомотив» 38 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 21 голевой пас.
24-летний россиянин подписал контракт с «Зенитом» по схеме «4+1».