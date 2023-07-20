Марио Фернандес: «Интерес «Зенита» стал для меня большой честью»

Сегодня, 15:36
Новичок «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своих эмоциях, после того, как с ним связался питерский клуб.
— Для вас стало сюрпризом, что на вас вышел «Зенит»?
— Да, это стало небольшим сюрпризом. Но одновременно с этим большой честью, потому что когда закончились мои отношения с «Интернасионалом» какое-то время велись переговоры с ЦСКА, но они ни к чему не привели. Возник «Зенит», и для меня большое счастье быть здесь.
32-летний Фернандес подписал с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год. Бразилец выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.
В 1-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Пари НН» на выезде. Матч пройдет в субботу, 22 июля, начало — в 15.15 мск.