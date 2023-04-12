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Ренан — о рискованном дриблинге: «Мне сказали, чтобы я подходил к этому ответственно»

Ренан объяснил, откуда у него хорошие технические данные
Гоша Чернов
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал о своем дриблинге.

— У тебя прекрасная левая нога — на твой взгляд, это больше талант или мастерство? Как ты тренируешь длинные передачи?

— Талант во владении левой ногой точно есть, а посредством тренировок я его стараюсь развивать. Я постоянно задействую ее в тренировочном процессе.

— В детстве тебя не взяли в восемь футбольных школ из-за щуплого телосложения. Сейчас ты уже профессиональный футболист, но внешне все равно выглядишь худым. Как ты работаешь над массой?

— Для меня важно сохранить легкость. Мне комфортно с тем весом, который у меня есть. Пока что в планах нет набора массы.

— Первые недели в «Зените» показали, что ты любишь рисковать и лезть в дриблинг даже будучи последним защитником перед воротами. Как к твоим финтам относится тренерский штаб? Тебя не просят делать их пореже?

— Мне сказали, чтобы я подходил к этому со всей ответственностью — чтобы я шел в дриблинг только в тот момент, когда полностью уверен в том, что это не повлечет за собой никакого риска для команды. Если я решаюсь на это, должен быть уверен в том, что момент подходящий. Я ко всем мнениям прислушиваюсь и просто рассчитываю, что буду продолжать прогрессировать и улучшать игру в этом компоненте.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года. 19-летний бразилец принял участие в шести матчах команды из Санкт-Петербурга и не отличился результативными действиями.

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Роберт Ренан
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