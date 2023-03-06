Новичок «Зенита» Ренан объяснил разницу между чемпионатами Бразилии и России

Сегодня, 15:37
Защитник «Зенита» Роберт Ренан рассказал на своей презентации о первых днях в команде.
— Вы уже провели матч за «Зенит». Какие отличия заметили между российским футболом и бразильским?
— Первое, что бросилось в глаза: в России куда более силовой футбол, чем в Бразилии. Здесь ставка делается на физическую силу, а не на технику. Но надеюсь, что сложностей не возникнет. Я буду привыкать.
— Как вам форма «Зенита»?
— Мне очень нравится игровая футболка — и то, как она сделана, и то, как она сидит на теле. Мне рассказали о том, какая идея вложена в дизайн формы, и мне это очень нравится.
В составе сборной Бразилии U20 Ренан стал победителем молодежного Кубка Америки, который завершился в феврале этого года.
19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианса» в зимнее трансферное окно.
Питерский клуб возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей.