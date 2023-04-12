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Ренан: «Слышал о том, какой след в истории ЦСКА оставил Вагнер Лав»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вагнер Лав.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан рассказал в интервью «СЭ», что знает о бразильских футболистах, выступавших в России.

— Что ты вообще знал о «Зените» и российском футболе до перехода сюда?

— Россия — это огромная страна. Я был наслышан о том, что в «Зените» играло немало качественных бразильских футболистов — например, Халк и Жулиано, с которым мы вместе играли. Я слышал о том, какой след в истории ЦСКА оставил Вагнер Лав. О «Зените» я знал, что это многократный чемпион России, что это большой клуб с богатым опытом игр в Европе.

— Как много времени прошло между тем, когда ты получил предложение от «Зенита», и твоим финальным согласием?

— Все произошло очень быстро. Решение я принял сразу, потому что мне хотелось перейти. А формальности уместились в пару предрождественских недель.

— Российские клубы отстранены от еврокубков. Было ли для тебя это препятствием при переговорах?

— Препятствием это не было. Для меня было важно то, что «Зенит» — клуб с большим опытом игры в Европе и с большой историей бразильских футболистов в клубе. Я не сомневаюсь в правильности своего выбора.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана

Вагнер Лав
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
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