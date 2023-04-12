Новичок «Зенита» Ренан рассказал, как в Бразилии убили его друга детства

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, как его друга детства убили на родине.

— Ты вырос в Сейландии. Я читал, что это едва ли не самый опасный район столицы Бразилии. Как в нем выжить обычному туристу?

— Конечно, там опасно. А еще опаснее попасть в конкретный район Сейландии — 17-й или 18-й. Туда лучше вообще не заглядывать, потому что там происходят самые жесткие разборки как днем, так и ночью.

— Халк рассказывал, что однажды к его голове приставили пистолет, забрали телефон и ключи от машины. У тебя была подобная ситуация?

— Широко известно, что футболисты много зарабатывают, и у них есть что взять. Но у меня никогда ничего не было. К тому же в районе все знали, что я занимаюсь футболом, и ко мне было снисходительное отношение — спортсменов там не трогают, банды разбирались между собой. Ну и местных в Сейландии не принято трогать — повышенное внимание там только к приезжим.

— Как вообще проходят футбольные матчи во время перестрелок? В фавелах не обращают внимания на пули?

— Обращают, конечно. Помню, на какой-то матч кто-то из болельщиков принес оружие. И, видимо, этот кто-то был недоволен ходом игры, поэтому зазвучали выстрелы. Все побежали в разные стороны, и матч был остановлен.

— Твоего друга убили как раз во время игры?

— Нет, Кристиана убили по ошибке, перепутали с другим человеком. В то время как раз было обострение борьбы между бандами 17-го и 18-го районов, они постоянно друг с другом разбирались. И Кристиана просто спутали с кем-то, на кого вели охоту. Он в момент трагедии вообще садился в автобус — ехал то ли к брату, то ли к маме.

19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.