Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:15

Новичок «Зенита» Ренан рассказал, как в Бразилии убили его друга детства

Гоша Чернов
Корреспондент
Роберт Ренан.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бразильский защитник «Зенита» Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, как его друга детства убили на родине.

— Ты вырос в Сейландии. Я читал, что это едва ли не самый опасный район столицы Бразилии. Как в нем выжить обычному туристу?

— Конечно, там опасно. А еще опаснее попасть в конкретный район Сейландии — 17-й или 18-й. Туда лучше вообще не заглядывать, потому что там происходят самые жесткие разборки как днем, так и ночью.

— Халк рассказывал, что однажды к его голове приставили пистолет, забрали телефон и ключи от машины. У тебя была подобная ситуация?

— Широко известно, что футболисты много зарабатывают, и у них есть что взять. Но у меня никогда ничего не было. К тому же в районе все знали, что я занимаюсь футболом, и ко мне было снисходительное отношение — спортсменов там не трогают, банды разбирались между собой. Ну и местных в Сейландии не принято трогать — повышенное внимание там только к приезжим.

— Как вообще проходят футбольные матчи во время перестрелок? В фавелах не обращают внимания на пули?

— Обращают, конечно. Помню, на какой-то матч кто-то из болельщиков принес оружие. И, видимо, этот кто-то был недоволен ходом игры, поэтому зазвучали выстрелы. Все побежали в разные стороны, и матч был остановлен.

— Твоего друга убили как раз во время игры?

— Нет, Кристиана убили по ошибке, перепутали с другим человеком. В то время как раз было обострение борьбы между бандами 17-го и 18-го районов, они постоянно друг с другом разбирались. И Кристиана просто спутали с кем-то, на кого вели охоту. Он в момент трагедии вообще садился в автобус — ехал то ли к брату, то ли к маме.

19-летний Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ренан: «В сборной Бразилии пообщались с Юри Алберто о «Зените»

Ренан рассказал о летнем новичке «Зенита»: «Это большой футболист, очень талантливый»