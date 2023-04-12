Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:00

Ренан: «Папа пытался научить меня читать рэп»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Новичок «Зенита», защитник Роберт Ренан в интервью «СЭ» рассказал, как его отец учил его читать рэп.

— У твоего папы интересная биография — в мире рэпа он Preto Beto. Он давно читает? Как он стал рэпером?

— Его карьерная история чем-то напоминает мою. Как и я, отец рос в криминальном районе, у него было много друзей, но однажды один из них погиб в перестрелке между бандами. Рэп, как известно, всегда был музыкой для ребят с бедных кварталов, и папе он помог заглушить горечь утраты. Со временем увлечение переросло во что-то близкое к профессиональному. Но музыка всегда оставалась хобби, денег она приносила немного. Концерты были, но, скорее, для души.

— У него есть трек, который он посвятил тебе?

— Года четыре назад он написал песню, которая называется Do Terr?o Pro Mundo (в примерном переводе на русский — «от низов к всемирной славе»).

— Ты и сам обожаешь рэп. Когда-нибудь пробовал читать?

— Никогда не чувствовал в себе способности. Хотя, когда я был маленьким, папа пытался научить меня, подтолкнуть к этому делу, но быстро стало понятно, что у меня гораздо лучше получается играть в футбол.

Ренан перешел в «Зенит» из «Коринтианс» в январе 2023 года.

Роберт Ренан. «Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Роберт Ренан
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мария Захарова ответила на вопрос о тенденции смены российского спортивного гражданства
«Вашингтон» без Овечкина сделал подарок Малкину. «Айлендерс» с Сорокиным — мимо плей-офф?
Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Лии Ахеджаковой
Ахметов инициировал арбитраж против России за потерянные активы в Донбассе
Военный эксперт оценил шансы ВСУ на форсирование Днепра
Комплекс полноценности: на что способен «Искандер-М» в «ядерном исполнении»
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
Ренан: «Слышал о том, какой след в истории ЦСКА оставил Вагнер Лав»
Ренан рассказал о летнем новичке «Зенита»: «Это большой футболист, очень талантливый»
Ренан: «В сборной Бразилии пообщались с Юри Алберто о «Зените»
«Однажды на матч кто-то принес оружие. Зазвучали выстрелы!» Интервью Роберта Ренана
Балахнин заявил, что победа «Ростова» над «Зенитом» не оживит чемпионскую интригу
Талалаев возглавил третий клуб в сезоне, у «Химок» пятый тренер. Они созданы друг для друга!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев: «Локомотиву» в матче с «Зенитом» не хватило уверенности»

Ренан — о рискованном дриблинге: «Мне сказали, чтобы я подходил к этому ответственно»