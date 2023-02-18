Новичок «Зенита» Ренан присоединится к команде до конца недели

Новичок «Зенита» Роберт Ренан присоединится к команде до конца этого недели, сообщает генеральный директор клуба Александр Медведев.

«По моей информации, Ренан на выходных будет в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева ТАСС.

Контракт Ренана с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2027/28. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

13 февраля новичок питерцев стал победителем молодежного первенства Южной Америки в составе Бразилии — в финале она обыграла Уругвай (2:0). 19-летний бразилец принял участие во всех 9 встречах своей сборной в этом турнире.