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Сегодня, 14:19

Эракович о переходе в «Зенит»: «Практически не раздумывал над предложением, сразу согласился»

Руслан Минаев
Сергей Семак и Страхиня Эракович.
Фото ФК «Зенит»
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Новичок «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал подписание контракта с питерским клубом.

«Эмоции невероятные. Мне очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.

Я всю жизнь играл в «Црвене Звезде», это величайший клуб Сербии, а «Зенит» — обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.

Долго ли думал над предложением? Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился», — цитирует Эраковича пресс-служба клуба.

В начале июля сообщалось, что переговоры с игроком вел «Спартак».

Контракт 22-летнего сербского футболиста с клубом из Санкт-Петербурга подписан по схеме «4+1».

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: ФК
ФК Зенит
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
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