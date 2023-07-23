Эракович о переходе в «Зенит»: «Практически не раздумывал над предложением, сразу согласился»

Сегодня, 14:19
Новичок «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал подписание контракта с питерским клубом.
«Эмоции невероятные. Мне очень приятно попасть в такой клуб, как «Зенит», и я надеюсь, что оправдаю его ожидания.
Я всю жизнь играл в «Црвене Звезде», это величайший клуб Сербии, а «Зенит» — обладатель многих титулов в России, поэтому для меня это большой прыжок в карьере. Надеюсь, что добьюсь здесь того результата, которого для себя хочу.
Долго ли думал над предложением? Практически не раздумывал: как только появилась возможность перейти в «Зенит», сразу же согласился», — цитирует Эраковича пресс-служба клуба.
В начале июля сообщалось, что переговоры с игроком вел «Спартак».
Контракт 22-летнего сербского футболиста с клубом из Санкт-Петербурга подписан по схеме «4+1».