Новиков: «Батракову нужно будет пройти испытание славой»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Могу ли я назвать Батракова открытием года? Скажу, что это очень талантливый парень. Я всем нашим футболистам желаю здоровья и хорошей игры, но я бы не стал пока перехваливать Алексея. Это всего лишь его первый сезон на таком уровне, да и этот сезон ведь еще не закончен. Посмотрим, как он проявит себя в следующем году. Но Алексею определенно еще предстоит пройти испытание славой, ведь у нас часто молодые ребята просто не справляются с ситуацией, когда начинают получать большие деньги и их засыпают различными комплиментами. Желаю удачи Алексею и хорошей игры. Будем смотреть, как он проявит себя в 2025 году», — сказал Новиков «РБ Спорт».

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач за 17 матчей в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 5 млн евро.