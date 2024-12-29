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Сегодня, 01:02

Новиков: «Батракову нужно будет пройти испытание славой»

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Могу ли я назвать Батракова открытием года? Скажу, что это очень талантливый парень. Я всем нашим футболистам желаю здоровья и хорошей игры, но я бы не стал пока перехваливать Алексея. Это всего лишь его первый сезон на таком уровне, да и этот сезон ведь еще не закончен. Посмотрим, как он проявит себя в следующем году. Но Алексею определенно еще предстоит пройти испытание славой, ведь у нас часто молодые ребята просто не справляются с ситуацией, когда начинают получать большие деньги и их засыпают различными комплиментами. Желаю удачи Алексею и хорошей игры. Будем смотреть, как он проявит себя в 2025 году», — сказал Новиков «РБ Спорт».

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач за 17 матчей в РПЛ. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 5 млн евро.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Новиков
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