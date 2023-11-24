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РПЛ

Сегодня, 20:03

Новиков: «В матче между ЦСКА и «Динамо» не будет много голов»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков предположил, как сложится матч армейцев с «Динамо» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Матч будет очень важным для команд, терять очки никто не планирует, ведь и так было много ничейных результатов у обоих коллективов в этом сезоне. Думаю, что будет довольно вязкая игра, в которой будет много борьбы. Результат спрогнозировать сложно, но, как мне кажется, много голов мы завтра не увидим. Помешает ли легионером погода? Многие ребята уже не первый год выступают в России, да и должно быть не сильно холодно, поэтому проблем у них быть не должно. А если замерзнут, то холод заставит их быстрее бегать (смеется)», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

После первого круга РПЛ «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице с 25 очками. ЦСКА с таким же количеством баллов идет на пятой строчке. Матч между командами пройдет 25 ноября и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-v-matche-mezhdu-tsska-i-dinamo-ne-budet-mnogo-golov/
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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