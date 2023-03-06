Новиков: «Если бы гол ЦСКА засчитали, то результат был бы другим»

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал поражение армейцев в матче с «Сочи» в рамках 18-го тура чемпионата России (0:2).

«Игру яркой назвать нельзя. Команды старались показать свой футбол, но ключевым моментом я бы назвал отмененный гол ЦСКА. Судьям виднее, конечно, но если бы это мяч засчитали, то результат был бы другим. Что касается «Сочи», то два гола они забили довольно неплохих. Все по игре, они играли в быстрый футбол, но игра все же не была достаточно зрелищной. Будем надеяться, то ЦСКА сможет проявить себя в следующих матчах. Но стоит отметить, что нужно поработать над реализацией. Забивать нужно, без голов и настроение у защиты будет не слишком позитивным», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Сочи» с 28 очками располагается на 7-й строчке.