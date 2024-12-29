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Новиков: «Соболеву нужно забивать и не обращать внимание на критику»

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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Могу ли я назвать Соболева разочарованием года? Не хочется обижать Александра подобными определениями, но, конечно, болельщики «Зенита» наверняка ожидали от него большего. Работа нападающего заключается в том, чтобы забивать голы. Если взглянуть на статистику Соболева, то он эту работу пока в «Зените» не выполняет, ведь на данный момент в РПЛ за новый клуб он не забивал. Александру сейчас не стоит обращать внимание на критику. Ему нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона и начать забивать. Будут голы — будет и у него совсем другой настрой на всю эту ситуацию», — сказал Новиков «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Соболева 11 матчей в чемпионате России в составе «Зенита» и ни одного результативного действия.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
ФК Зенит
Валерий Новиков
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