Новиков: «Соболеву нужно забивать и не обращать внимание на критику»

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков оценил игру форварда «Зенита» Александра Соболева.

«Могу ли я назвать Соболева разочарованием года? Не хочется обижать Александра подобными определениями, но, конечно, болельщики «Зенита» наверняка ожидали от него большего. Работа нападающего заключается в том, чтобы забивать голы. Если взглянуть на статистику Соболева, то он эту работу пока в «Зените» не выполняет, ведь на данный момент в РПЛ за новый клуб он не забивал. Александру сейчас не стоит обращать внимание на критику. Ему нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона и начать забивать. Будут голы — будет и у него совсем другой настрой на всю эту ситуацию», — сказал Новиков «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне на счету Соболева 11 матчей в чемпионате России в составе «Зенита» и ни одного результативного действия.