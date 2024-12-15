Новиков: «Вряд ли можно говорить, что «Динамо» будет бороться за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков, возглавляющий «Нефтехимик» поделился мнением о выступлении московской команды в текущем сезоне РПЛ.

— Нужно найти баланс между обороной и атакой, — приводит слова Новикова «Известия». — Тогда это будет очень мощная сильная команда, претендующая на первое место. Пока этого баланса я не вижу, поэтому вряд ли можно говорить, что «Динамо» будет бороться за чемпионство.

— Нет ощущения, что весной был упущен исторический шанс, когда «Динамо» было в одном очке от первого с 1976 года чемпионства? Не сильно ли надломит это клуб на ближайшие годы?

— Шанс, безусловно, был фантастический. Его нужно было использовать. К сожалению, не получилось. Но я знаю амбиции руководства клуба. И рано или поздно задача занять первое место решится — я в этом не сомневаюсь.

«Динамо» после 18 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.