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Сегодня, 17:54

Новиков опроверг слухи о возможном назначении в «Пари НН»

Алина Савинова
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков опроверг информацию о том, что он может перейти на аналогичную должность в «Пари НН».

43-летний специалист возглавляет нижнекамскую команду с 2021 года. Ранее он работал в московском «Динамо».

«Информация о том, что я могу возглавить «Пари НН», не соответствует действительности. Два тура только сыграли, какая там отставка. Отношения с Удальцовым? У меня со всеми хорошие отношения, но это не значит, что я буду где-то работать. С «Пари НН» у меня никаких контактов не было. У меня есть контракт с «Нефтехимиком», я работаю», — цитирует Новикова Sport24.

На старте сезона нижегородская команда уступила «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3). Следующий матч «Пари НН» проведет 31 июля против «Ахмата» в 1-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ранее стало известно, что главный помощник Саши Илича в «Пари НН» Величко Капланович покинул клуб по состоянию здоровья.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Кирилл Новиков
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