Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:27

Новиков: «Чалову нужно выкладываться на полную, чтобы продать себя в Европу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал новость о том, что нападающий армейцев Федор Чалов продлил контракт с московским клубом.

«Обычно продлевают контракт на более длительный срок. Значит, планы Чалова не изменились. Вероятно, он просто решил спокойно отыграть следующий полный сезон, чтобы не переживать о зиме. Федор, как мне кажется, хочет продолжить карьеру в Европе, поэтому и продлился всего на полгода. Теперь у него всего один путь — выкладываться на полную, что продать себя в Европу, ведь этот переход может произойти в будущем на правах свободного агента», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Новый контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2024/25. Предыдущее соглашение футболиста истекало в декабре этого года.

В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 22 матча в РПЛ, забив 9 голов и сделав 3 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
0
Читайте также
Чемпионат мира по сексу в Испании завершился досрочно
Роналду удалили в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии
В Роспотребнадзоре дали советы по борьбе с сезонной аллергией
«Автобусы» Разина, мужицкий характер от Заварухина, обвинения от Юрова. Что произошло после матча «Автомобилист» - «Металлург»
Эксперт по финансам рассказал о перспективах криптовалют в 2024 году
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству сезонов с 30 голами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи
Кравцов: «Верю, что «Сочи» останется в РПЛ»
Глебов: «Для «Ростова» в приоритете каждая игра, не важно — Кубок или чемпионат»
Личка — о футболистах «Динамо» в матче против «Спартака»: «Претензий к игре и отношению нет»
Радимов: «Этот «Краснодар» либо не попадет в тройку, либо выиграет чемпионат»
Билялетдинов: «Педро надолго в «Зените» не задержится»
Александр Медведев: «Сначала «Зенит» вернется в Лигу чемпионов, а потом будем определять цели и задачи»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Медведев: «Сначала «Зенит» вернется в Лигу чемпионов, а потом будем определять цели и задачи»

Рианчо: «В Испании не хватает россиян, также скучаю по метро»