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РПЛ

Сегодня, 23:09

Новиков: «С таким составом ЦСКА может рассчитывать максимум на бронзу»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков считает, что московской команде нужно усиление, чтобы бороться за победу в РПЛ.

«Конечно, ЦСКА нужны новички этой зимой. По новостям заметно, что клуб ищет варианты, но сделки срываются. Понятно, что договориться с иностранцами довольно сложно сейчас, ведь они хотят большие деньги и при переезде в Россию явно стараются завышать свои ценники. В ЦСКА собрался качественный тренерский штаб, который разберется в ситуации, я в этом уверен. Состав неплохой, но с таким подбором исполнителей в этом сезоне максимально можно рассчитывать на третье место. ЦСКА нужно усиление в каждую линию, кроме вратарской разве что, ведь Акинфеев пока карьеру завершать не собирается», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

После 18 туров РПЛ ЦСКА с 28 очками занимает 8-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-s-takim-sostavom-tsska-mozhet-rasschity-vat-maksimum-na-bronzu/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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