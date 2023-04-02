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Новиков призвал игроков ЦСКА не расслабляться в матче с «Факелом»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Факелом» в рамках 21-го тура чемпионата России.

«Шансы на победу, конечно, есть, но не будем предвосхищать. Но уже две победы подряд есть, нужно продолжать эту серию. Не стоит расслабляться, потому что «Факел» — неплохая команда, игра будет непростая. Надеюсь, что ЦСКА возьмет три очка», — цитирует Новикова «Газета.Ru».

Матч «Факел» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 2 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Московский клуб идет на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 очков. Команда из Воронежа занимает 14-е место (17 очков).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/04/02/20117137.shtml?updated
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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