Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 03:44

Новиков: «Евсееву нужно как можно быстрее найти новую команду»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал новость о том, что Вадим Евсеев проходит стажировку в армейском клубе.

«Пусть Евсеев и успел уже поработать в некоторых клубах, но он еще только начинает свой тренерский пусть. Ему нужно время, чтобы найти свою дорогу, ведь пока он ни в одной из команд долго не задерживался, но в этом ничего страшного нет. С опытом все придет. Конечно, нужно как можно быстрее найти новую команду. Надеюсь, что после стажировки в ЦСКА он найдет работу, пожелаем Евсееву удачи. По силам ли ему найти работу в РПЛ? Не думаю, что прямо сейчас он сможет это сделать», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

48-летний Евсеев работал в качестве главного тренера в «Текстильщике», «Амкаре», «СКА-Хабаровске», «Уфе», «Шиннике», «Факеле» и «Кубани».

Источник: РБ Спорт
Вадим Евсеев
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
0
Читайте также
Президент КХЛ Морозов заявил, что контракты СКА соответствуют регламенту
Звездный бадминтонист Антонсен уволил тренера из-за ставок на свои матчи
Стало известно о пленении издевавшегося над жителями Курской области боевика ВСУ
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
Правительство России поддержало переименование Ростова
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов: «Динамо» способно играть лучше»

Спивак: «Зенит» не должен обращать внимания на потерю Глушенкова»