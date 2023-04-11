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Сегодня, 18:41

Новиков прокомментировал слухи, что защитником Дивеевым интересуются клубы серии А

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал слухи, что защитником армейцев Игорем Дивеевым интересуются «Зенит», «Венеция» и «Наполи».

«Нужно, конечно, смотреть, какие у него будут предложения по факту. Итальянский чемпионат всегда считался одним из лучших в мире. Думаю, если у него действительно будет предложение от итальянских команд, то он выберет этот вариант, а не «Зенит». «Зенит» — топовая команда, но все будет зависеть от Дивеева, это будет только его решение. Но попробовать свои силы в серии А мечтает каждый футболист, да и наших игроков очень мало в ведущих чемпионатах Европы. В Италии всегда отлично строили оборонительную игру, среди итальянцев много великолепных вратарей и защитников. Пожелаю Игорю удачи, если он действительно решит попробовать свои силы в серии А», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Контракт Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-esli-nuzhno-budet-vy-birat-to-diveev-otpravitsya-v-seriyu-a-a-ne-v-zenit/
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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