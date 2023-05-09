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РПЛ

Сегодня, 15:05

Новиков прокомментировал удачную игру Лантратова во время пенальти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков прокомментировал удачную игру вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова во время 11-метровых ударов.

«Пенальти порой имеют решающее значение в матче, это огромная работа Лантратова. Ведь иногда можно отбить пенальти при счете 3:0, и на результат игры это не повлияет. А можно сделать это при счете 1:1, и благодаря этому затем команда может вырвать победу, так что такая яркая игра Ильи может приносить команде очень важные очки. Есть ли у Лантратова какой-то секрет? Даже если и есть, то он его не раскроет», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Лантратов отбил уже 8 пенальти из 24 с момента своего дебюта в РПЛ. Ни один вратарь в топ-10 лигах Европы не отбил столько 11-метровых за аналогичный промежуток времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-esli-u-lantratova-i-est-sekret-kak-otbivat-penal-ti-to-on-ego-ne-raskroet/
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Новиков
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