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Сегодня, 21:09

Новиков: «Не нужно удивляться, что в декабре у нас люди с лопатами бегают, чтобы расчистить поле»

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о календаре в РПЛ.

«Я всегда придерживался мнения о том, что следует заканчивать матчи РПЛ в ноябре. Такая позиция была в СССР и это было аргументировано. Тогда специально подстраивали календарь под теплое время года. И тогда не нужно удивляться, что у нас люди с лопатами бегают по стадиону, чтобы расчистить поле. Зима в России бывает снежной или менее снежной, но явно некомфортной для игры в футбол в привычном его виде. Есть же люди, которые отвечают за календарь, верно? Вот пусть они и думают, как избежать таких проблем. Надеюсь, что руководство примет верное решение и все будет хорошо», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

С сезона-2012/13 в РПЛ действует система «осень-весна» — турнир начинается летом и заканчивается весной.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-ne-nuzhno-udivlyat-sya-chto-v-dekabre-u-nas-lyudi-s-lopatami-begayut-chtoby-raschistit-pole/
Футбол
РПЛ
Валерий Новиков
0
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