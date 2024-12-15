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Сегодня, 04:10

Новиков: «Было предложение от «Пари НН»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал о том, что получал предложение возглавить «Пари НН».

— Да, предложение было, — приводит слова Новикова «Известия». — Но нужно взвешивать все «за» и «против». Были моменты, которые мне не понравились при переговорах. Поэтому я решил остаться в «Нефтехимике».

— При переговорах с нынешним спортивным директором «Пари НН» Александром Удальцовым и его замом Владимиром Рыковым?

— Нет, они пришли чуть позже. Это было до них.

«Пари НН» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков.

Источник: Известия
ФК Нефтехимик
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Кирилл Новиков
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