Новиков: «Было предложение от «Пари НН»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков рассказал о том, что получал предложение возглавить «Пари НН».

— Да, предложение было, — приводит слова Новикова «Известия». — Но нужно взвешивать все «за» и «против». Были моменты, которые мне не понравились при переговорах. Поэтому я решил остаться в «Нефтехимике».

— При переговорах с нынешним спортивным директором «Пари НН» Александром Удальцовым и его замом Владимиром Рыковым?

— Нет, они пришли чуть позже. Это было до них.

«Пари НН» после 18 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 16 очков.